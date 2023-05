L'azienda di Menlo Park ha spiegato cheal microfono solo durante una videochiamata o la registrazione di un messaggio vocale. In ogni caso le comunicazioni sono protette dalla ...Al teatro sida via delle Cave di Pietralata n. 81. Il Presidente comunica, inoltre, che il ... Condividi su: FacebookTwitter Email... con un percorso che dal giardino nascosto, cui sidal cortile seicentesco porticato, ... ANSA redazione 19/04/2023 9 1 minuto di lettura Facebook TwitterTelegram Share via Email Stampa

WhatsApp accede al microfono mentre stai dormendo WIRED Italia

WhatsApp effettua ripetuti accessi al microfono, quando l'app non viene utilizzata, ma si tratta di un bug della Privacy Dashboard di Android.WhatsApp è un punto di riferimento nel mondo della messaggistica istantanea per smartphone e PC, motivo per cui seguiamo con interesse ogni novità relativa al ...