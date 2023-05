Volley | A2 femminile | il Trento conquista la promozione 

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Iltorna in Serie A1. Quest’oggi la formazione di coach Soja si è imposta al PalaGeorge di Montichiari, sulla Valsabbina Millenium Brescia per 3-1, con parziali di 25-19, 25-17, 19-25, 25-17, tornando così nella massima serie. SportFace.

... in cui competere nelle categorie Standing e " per la prima volta " Sitting, ilinclusivo ... Le finali del 2×2e maschile si terranno nel pomeriggio di sabato 13; bisognerà invece ...Paola Egonu potrebbe tornare in Italia dopo l'esperienza in Turchia . La pallavolista, stella anche della Nazionale Italiana, sarebbe in costante contatto con la squadra VeroMilano che vorrebbe riportare la Egonu nella sua patria. A fare il focus della situazione è stata la presidente della società lombarda ai microfoni di Sky Sport. Intervistata ai microfoni di ...Genova . Domenica 7 maggio al PalaRavizza di Alassio, si è disputata la finale regionale S3 (3VS3) per le categorie 1° livello Misto, 2° livello Maschile e 2° livello

Grande attesa per questo nuovo derby che potrebbe essere decisivo per decretare chi accederà alle semifinali. Le zanzare di Stefano Lavarini vogliono sfruttare il campo di casa per vincere e ricordare ...