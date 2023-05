“Vogliono regolare i loro conti interni” | Meloni replica alle critiche del capo partito di Macron

(Di mercoledì 10 maggio 2023) “Io credo che si utilizzi la politica degli altri governi per. Non mi sembra una cosa ideale sul piano della politica e del galateo, però ognuno fa le scelte che vuole fare”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia, a Praga, commentando leal governo italiano arrivate dalla Francia daldeldi EmmanuelRenaissance, Stéphane Séjourné. “Evidentemente c’è qualche problema che devono risolvere. Ma non credo sia un problema che hanno con noi. Evidentemente c’è qualche problema di tenuta del consenso che bisogna affrontare, ma è un problema interno. Non mi ci voglio infilare, capisco le difficoltà”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

'Io credo che si utilizzi la politica degli altri governi peri conti interni non mi ... credono nella transizione verde maessere libere di sfruttare tutte le tecnologie in grado di ...... 'Mediamente per stare a Roma cialmeno 600 - 700 euro al mese, tutto incluso. Tra l'altro ... 'Mi sono imposto di stare in una casa con contratto, ma capita spesso che chiedano di ...... sicurezza e decoro urbano tra le priorità insieme al Pianoe al rilancio della zona ...tanti ne possiamo ancora ospitare nel momento in cui abbiamo più richieste di imprenditori che...