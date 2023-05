Voeller | “Roma Bayer Leverkusen | pesano l’effetto Mourinho e l’assenza di Schick»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Rudiè stato un centravanti importante nel calcio italiano e anche in quello tedesco., semifinale di Europa League in programma giovedì sera, è il suo match Rudiè stato un centravanti importante nel calcio italiano e anche in quello tedesco., semifinale di Europa League in programma giovedì sera, è il suo match perché sono state le sue due squadre. Ha parlato della gara con La Gazzetta dello Sport. MOGLIENISTA – «Con mia moglie farò un compromesso. Le lascio cantare l’inno della, ma se segna ildeve mostrare almeno una piccola esultanza». SENTIMENTI – «É bello stare qui aper la partita, da un altro ...