ride, ha la vita piena. Un anno fa si mise in pensione, basta con i compiti da d.g. al Bayer. Gli hanno dato una poltrona nel board, un incarico da ambasciatore del club. Ma ora per ...Eppure, la squadra era giovane e piacevo molto al direttore sportivo Rudi, che mi aveva visto giocare da più giovane in un torneo in Francia. Per questo, mi chiamò e puntò sul sottoscritto, ...

Voeller cuore da doppio ex: “La Roma è compatta, ma Xabi Alonso sa anche difendere” La Gazzetta dello Sport

“I due tecnici si somigliano. Mourinho porta euforia: il tifo all’Olimpico si sentirà. Mia moglie potrà cantare l’inno romanista, ma se segnerà il mio Leverkusen...” ...Rudi Voeller cuore da doppio ex ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Questo un piccolo stralcio: "I tecnici delle due squadre si somigliano, Mourinho porta euforia: il tifo al ...