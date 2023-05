Virtus Bologna-Brindisi in tv | canale | orario e diretta streaming playoff Serie A1 2022 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Il, l’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida come gara-1 dei quarti di finale deidellaA1di basket. Comincia la post season, con la corsa all’ambito titolo nazionale. Gli uomini di coach Scariolo figurano sicuramente tra i maggiori favoriti alla vittoria finale, ma in questa fase del campionato non si può assolutamente dare nulla per scontato. Ecco quindi che i pugliesi proveranno fin da subito a infastidire le Vu Nere, cercando di strappare loro il fattore ambientale. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 13 maggio sul parquet della Segafredo Arena. Di seguito, le informazioni per seguire in...