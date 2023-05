Violenza in città | D’Ercole sprona le Istituzioni | nessuna misura e gli episodi aumentano

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa nota di Giovanni, vicecommissario provinciale di Fratelli d’Italia, dopo l’ennesimoo diin. “Non più di due mesi fa, Fratelli d’Italia e l’UDC denunciavano insieme una vera e propria emergenza sicurezza in, proponendo una serie di interventi, tra cui un pattugliamento fisso nella zona di via Colombo – via De Conciliis ed una allocazione fissa di polizia urbana a piazza Kennedy. Purtroppo, al netto di sciamannate ed ideologiche prese di posizione della sinistra, nulla è stato fatto ed i fatti hanno drammaticamente dato ragione a chi chiedeva un controllo del territorio maggiore, per evitare di rendere Avellino unapreda di totale degrado. E così, dopo le costanti risse tra via De Conciliis, via Roma e piazza ...