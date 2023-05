Violenza a Milano | polizia ferma un uomo per stupro

Ormai alasessuale è un'emergenza, oltre una al giorno. In mezzo tante polemiche e ora la notizia che la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura del capoluogo lombardo, ha sottoposto a ...... regolare sul territorio nazionale, gravemente indiziato per lasessuale consumata tra il 28 e il 29 aprile scorso in piazza Carbonari a. L'indagine della squadra mobile, che ha ...... di origini somale, è stato fermato dalla polizia di Stato perché gravemente indiziato di essere l'autore dellasessuale avvenuta tra il 28 e il 29 aprile in piazza Carbonari, a. L'...

Ormai a Milano la violenza sessuale è un'emergenza, oltre una al giorno.In mezzo tante polemiche e ora la notizia che la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura del capoluogo lombardo, ha sottopost ...Ha approfittato della fragilità della donna, conquistando la sua fiducia, per portarla nel suo giaciglio e stuprarla: in manette un somalo di 32 anni ...