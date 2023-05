...greco) - MOLA Panathinaikos - PAOK (Campionato greco) - MOLA 19.30 Valencia -(Liga) - ... accessibile da cellulare e tablet o sul sito... SKY SPORT (canale 253), ONEFOOTBALL e HELBIZ- Celta (Liga) - DAZN 17.05 PSG - Lorient (... accessibile da cellulare e tablet o sul sito...- Chelsea (Champions League femminile) - DAZN 19.30 Valencia - Valladolid (Liga) - DAZN-... accessibile da cellulare e tablet o sul sito

Villarreal, UFFICIALE: annunciato il futuro di un ex Napoli Calciomercato.com

Il difensore spagnolo Raul Albiol (38 anni il prossimo 4 settembre, ex Napoli, Real Madrid e Valencia) ha rinnovato il proprio contratto col Villarreal per la prossima stagione fino a giugno 2024.L'attaccante senegalese, al primo anno in Italia, ha già messo a segno 15 gol in Serie A con la maglia granata ...