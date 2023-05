Vieste | bimba di sei anni muore soffocata mentre mangia mozzarella

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 10 maggio 2023) (Adnkronos) – Tragedia anel foggiano dove una bambina di seiè morta per soffocamento forse dopo averto un boccone di, come riportano alcuni siti locali. “Sono profondamente addolorato”, ha scritto il sindaco diGiuseppe Nobiletti in un post su Facebook dando notizia della scomparsa della piccola. “Restiamo senza parole di fronte alla fatalità di una vita che si interrompe in così tenera età e ne avvertiamo profondo il turbamento – continua Nobiletti – Esprimo a nome mio e della città la più sentita vicinanza alla famiglia di Aurora, con la speranza che possa trovare conforto nella memoria del suo sorriso e della sua innocenza, nonché la forza di superare il dolore di questa immane tragedia”. L'articolo proviene da Italia Sera.