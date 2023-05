VIDEO Remco Evenepoel cade al Giro d’Italia | cosa è successo

(Di mercoledì 10 maggio 2023) La pioggia è protagonista nella quinta tappa dell’edizione numero 106 deldi ciclismo su strada: il gruppo è scattato da Atripalda ed arriverà a Salerno dopo 171 km. Ai -151 km dal traguardo ecco il colpo di scena: un cane attraversa la strada proprio mentre transita il gruppo principale eanche. Il campione del mondo ha battuto la coscia destra e poi è rimasto a terra circa un minuto, apparentemente dolorante. Soccorso dell’ammiraglia, il belga si è poi rialzato ed ha inseguito il plotone principale, dal quale accusava ben 2 minuti di ritardo. Grazie al lavoro di quattro compagni di squadra,è rientrato in gruppo. Prima del via della tappa si erano registrati tre abbandoni: Valerio Conti (Team Corratec – Selle Italia), a causa di una ...

