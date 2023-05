VIDEO Giro d’Italia 2023 | highlights e sintesi tappa di oggi Groves vince davanti a Milan Leknessund resta in rosa

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Festeggia Kadennella quintadel. In una giornata ricca di pia e di cadute, il corridore dell’Alpecin-Deceuninck si impone al termine di una lunga volataall’italiano Jonathan(Bahrain – Victorious) e il danese Mads Pedersen (Trek – Segafredo). Da segnalare che l’australiano classe 1998 è caduto a 7 km dall’arrivo, ma poi è stato bravo a rialzarsi subito e a rientrare velocemente, prima dire sul traguardo di Salerno. Per quanto riguarda la classifica generale, nessun grosso problema per il norvegese Andreas(Team DSM), che nonostante la caduta ai -7 km dall’arrivo riesce ad arrivare con i migliori e a tenere la Maglia. Pronti, via ...

