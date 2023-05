All'alba è scattata l'operazione coordinata dalla Dda di Catanzaro guidata dal procuratore Nicola ...I carabinieri del Comando provinciale di, con il coordinamento della Dda di Catanzaro, stanno eseguendo nella provincia die in altre zone del territorio nazionale, 61 fermi in una vasta operazione contro la 'ndrangheta, ...commenta Vasta operazione contro la 'ndrangheta a. I carabinieri del Comando provinciale, con il coordinamento della Dda di Catanzaro, hanno eseguito 61 fermi. Nell'inchiesta sono indagate complessivamente 167 persone tra le quali, in ...

Vibo Valentia, blitz contro la 'ndrangheta: 61 fermi TGCOM

Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ...I carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia, con il coordinamento della Dda di Catanzaro, stanno eseguendo nella provincia di Vibo e in altre zone del territorio nazionale, 61 fermi in una ...