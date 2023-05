Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 maggio 2023)DEL 10 MAGGIOORE 1955 SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO LA STATALE CASSIA BIS PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E FORMELLO DIREZIONE VITERBO IN VIA CASSIA SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA VIA TRIONFALE DIREZIONE LA STORTA IN VIA NOMENTANA RLALENTAMENTI TRA IL GRANDE RACCORTDO E COLLEVERDE DIREZIONE TOR LUPARA IN VIA PRNESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA APPIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA DEI LAGHIE SANTA MARIA DELLE MOLE DIREZONE ALBANO Servizio fornito da Astral