Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2023 ore 19 | 15

(Di mercoledì 10 maggio 2023)DEL 10 MAGGIOORE 1905 SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E TIBURTINA E PIU AVNATI TRA LAURENTINA E PONTINA SUL TRATTO URBANO DELLA 24 IS STA IN CODA ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGNEZIALE EST MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA LA TOGLIATTI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA SULLA STATALE CASILINA UN INCIDENTE RALLWENTA IL TRAFFICO TRA BOREGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA ALTEZZA SANTA MARIA DELLE MOLE DIREZIONE ALBANO IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMTIA DELL INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA ARDEATINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E VALLERANO DIREZIONE TRIGORIA Servizio fornito da Astral