Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2023 ore 12 | 30

(Di mercoledì 10 maggio 2023)DEL 10 MAGGIOORE 12.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA, RESTANO BREVI CODE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA, IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA APPIA E TUSCOLANA AI CASTELLI RALLENTAMENTI ENTRAMBE LE DIREZIONI SULL’APPIA DA SANTA MARIA DELLE MOLE AD ARICCIA NELLE DUE DIREZIONI E SULLA NETTUNENSE TRA PAVONA E FRATTOCCHIE TRAFFICO ANCORA RALLENTATO A FROSINONE SULLA STATALE DEI MONTI LEPINI NELLE DUE DIREZIONI DA VALLE FIORETTA ALLA VIA PER FIUGGI NEL TERRITORIO DI LATINA RALLENTAMENTI E CODE SULLA CIRCONVALNE, VIA ISONZO E VIA PIAVE SPOSTANDOCI A NORD A VITERBO CODE SUL TRATTO ...