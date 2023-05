Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2023 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 maggio 2023)DEL 10 MAGGIOORE 07.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAQUESTA MATTINA IL MALTEMPO COMPLICA LA SITUAZIONE SULLE STRADE. PROCLAMATA L’ALLETRA METEO GIALLA SU TUTTA LA. AINCOLONNAMENTI SUL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. IN INGRESSO ALLA CAPITALE LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST SULLA CASSIA TRA LA STORTA E VIA DI GROTTAROSSA SULLA FLAMINIA DA LABARO A VIA DUE PONTI CODE SU NOMENTANA E TIBURTINA DA MARCO SIMONE A SAN BASILIO A SUD IN INGRESSO A, CODE SU APPIA DALLA VIA DEI LAGHI COLOMBO E VIA DEL MARE DA ACILIA A VITINIA INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA ...