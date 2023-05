Via della Seta | Meloni spinge più in là una decisione già presa

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Secondo Bloomberg, il governo italiano avrebbe rassicurato gli Usa sull’uscita dal patto con la Cina. La premier frena (ma neanche tanto). Intanto Pechino manda il suo ministro degli Esteri in tour per l’Europa

Il ricavato dell'evento sarà devoluto a "Next Gen Together", progettodiocesi di Roma per l'inclusione sociale e digitale delle periferie. A dare ilufficialmente alla serata, alle 19:30 ...Dalle 21, presso il palazzoProvincia indei Sormano 12, interverrà Valentina Rotondi, docente ricercatrice del Dipartimento Economia aziendale, sanità e socialeScuola universitaria ...Contestualmente verranno eseguiti i lavori di riqualificazioneCaserma Montello inCaracciolo, la quale sarà destinata la nuova sede milanesePolizia di Stato, e saranno inoltre ...

Sabato 13 maggio ingresso a un euro alla Rocca Albornoz, Museo Nazionale del Ducato di Spoleto, Casa Romana e Palazzo Collicola. Apertura straordinaria dalle 19.30 alle 22.30 ...Scarlino: Venerdì 12 maggio un seminario sul futuro della piccola pesca Il Flag Golfo degli Etruschi (Flag è un gruppo di azione locale nel mondo delle professioni del mare), in collaborazione con l'U ...