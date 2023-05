Vi racconto il dramma del tumore | Bossari | ciò che la Lagerback non aveva mai rivelato

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Filippaè stata molto vicina al marito Danielequando gli è stato diagnosticato unalla base della lingua. A parlarne è stata lei stessa in un'intervista al Corriere della Sera. “Io non ho mai pensato alla possibilità di un domani senza Daniele. Sinceramente sono un'ottimista cronica e anche durante la fase più acuta della malattia, non ho mai pensato al peggio - ha raccontato -. Ho fatto ciò che era giusto. Mi sono, anzi ci siamo, affidati alla scienza e abbiamo fatto quello che suggerivano i medici. Poi: certo, il cancro fa paura e anche io ho avuto momenti di grande dolore, ma li ho superati”.parlato per la prima volta del cancro in un'intervista a Verissimo, confessando che una volta fatta latica scoperta gli si è ...