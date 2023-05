(Di mercoledì 10 maggio 2023) Dopo la vittoria di ieri, per 3-0 su Conegliano, nella gara -2 delle finali scudetto del Campionato Italiano Femminile di pallavolo, continuano ad arrivaree notizie in casa. L’orizzonte è quello della stagione 2023-2024 e a parlare, ai microfoni di Sky Sport, è stata la presidente Alessandra Marzari che, sulla possibilità di vederel’anno prossimo in maglia meneghina, ha detto: “Siamo dava unissimo”. Poi ha aggiunto: “Alcuni talenti hanno il loro perché nella loro nazione. Credo che il ritorno di una giocatrice così in un contesto comesia davimportante”. Ora però il focus delle lombarde è orientato sulle finali tricolori. L’obiettivo è ...

Appassionato da sempre dell'Imocogiocava a livello amatoriale a pallavolo, tennis e bocce. ... La preside Mariagrazia Morgan lo ricorda come ungentiluomo. 'Siamo tutti sconvolti da questa ...... violenza contro la compagna: in manette un 47enne Cronaca [ 10/05/2023 ] Conad Leccevince ...del migrante al prezzo complessivo di circa 10 mila euro in sostanza era stato creato une ...Una partita perfetta all'Arena di Monza per laMilano: nel palazzetto gremito di circa 4000 tifosi, le ragazze di coach Gaspari rifilano un netto 3 - 0 alla Prosecco Doc Imoco Conegliano, pareggiando 1 - 1 la Serie di Finale Scudetto e ...

Vero Volley Milano: "Paola Egonu La trattativa è a buon punto" OA Sport

"Siamo davvero a un buonissimo punto". Così la presidente del Vero Volley, Alessandra Marzari, in diretta tv a Sky Sport sul possibile ritorno di Paola Egonu in Italia, con la casacca delle milanesi.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...