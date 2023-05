Venezia Vs Perugia | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I lagunari si giocano una grande fetta delle sue speranze di raggiungere i playout, cosi come gli umbri.Vssi giocherà sabato 13 maggio 2023 alle ore 14 presso lo stadio Penzo.VS: LE(3-5-2): Joronen, Hristov, Ceppitelli, Carboni, Candela, Andersen, Tessmann, Ellertsson, Zampano, Pohjanpalo, Jonsen. All. Vanoli(3-5-2): Furlan, Rosi, Curado, Struna, Casasola, Iannoni, Santoro, Kouan, Lisi, Luperini, Olivieri. All. CastoriIN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn sabato 13 maggio 2023 alle ore 14 Spal Vs Parma: ...