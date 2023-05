Venezia 80 | Caterina Murino è la madrina

MURINO MADRINA DI VENEZIA80 L'attesa Mostra d'Arte Cinematografica di, che dal 30 agosto al 9 settembre 2023 tornerà al lido celebrando i primi 80 anni di storia, ha scelto la ...Fotogallery - Il concerto di Tananai al Forum di Assago LE IMMAGINI DELL'ATTRICE Fotogallery -Murino madrina della Mostra del Cinema diGUARDA GLI SCATTI Fotogallery - Elizabeth Hurley lascia tutti a bocca aperta in bikini DAL 9 MAGGIO Fotogallery - 'Muti' al cinema, ecco ...... e la chiusura serale con il documentario vincitore del Leone d'Oro a79°, Tutta la ... l'attivista, scrittrice e militante Ypj, l'unità di protezione delle donne in Rojava, eBogno, ...

Venezia 80, Caterina Murino sarà la madrina TGCOM

Paura nella notte a Quartu per un grosso incendio in una palazzina: salvato anche un disabile dai Vigili del Fuoco ...Caterina Murino è la madrina di Venezia 80, la Mostra del cinema di Venezia. Aprirà il festival nella serata di mercoledì 30 agosto 2023, sul palco della Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido in ...