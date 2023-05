Vela | Europei iQFOiL | Renna e Benedetti in Top 10 Domani fasi finali in Gold e Silver

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Seconda giornata di regate ai Campionati2023 in Grecia, dove il forte vento mattutino ha quest’oggi costretto gli atleti a scendere in acqua nel primo pomeriggi. Quattro prove si sono disputate che chiudono la fase di qualificazione della rassegna continentale. Dain programma lecon la flotta suddivisa in. Grazie ai risultati ottenuti in questi due giorni sono molti gli azzurri che accedono allaFleet, confermati Nicolòe Danielein Top 10. Oltre 200 atleti rappresentanti di 33 nazioni si stanno contendendo il titolo continentale in 5 giornate di gare intense. SportFace.

Renna: ' Oggi giornata positiva, siamo usciti e abbiamo fatto quattro prove con vento molto forte, anche sopra i 30 nodi ' PATRASSO " Seconda giornata di regate ai CampionatiiQFOiL 2023 a Patrasso, in Grecia. Anche quest'oggi, nonostante il forte vento mattutino che ha costretto gli atleti a scendere in acqua nel primo pomeriggio, si sono disputate quattro prove ...... che ha vinto una protesta e ottenuto tre terzi posti e un quarto posto di giornata ' PATRASSO - Il 9 maggio sono iniziati i Campionatidi iQFOiL 2023 a Patrasso, in Grecia. La prima giornata ...Hanno preso il via a Patrasso (Grecia) glidi iQFOiL 2023 , che vedono al via tanti azzurri. La giornata inaugurale è stata caratterizzata da un forte vento , in grado di superare anche i 25 nodi, che ha complicato i piani degli atleti.

Vela, Europei iQFoil 2023: Nicolò Renna quinto dopo due giornate, Benedetti nono OA Sport

Seconda giornata di regate ai Campionati Europei iQFOiL 2023 a Patrasso, in Grecia. Anche quest’oggi si sono disputate quattro prove che chiudono la fase di qualificazione della rassegna continentale ...È terminata poco fa la seconda giornata dei Campionati Europei iQFoil 2023. A Patrasso, in Grecia, si sono disputate oggi regolarmente altre quattro prove Course e lo spettacolo non è di certo mancato ...