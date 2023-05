Valerio Pastore | ecco chi è il nuovo fidanzato di Alessandra Amoroso

Leggi su biccy

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Dopo diversi anni passati insieme, nel 2020e Stefano Settapani si sono lasciati. A distanza di tre anni adesso la cantante di Immobile ha ritrovato l’amore conin un’intervista rilasciata a Grazia un anno fa ha parlato della fine dell’amore con Stefano e della possibilità di rimanere amici: “L’amore finisce, ma non significa che il sentimento si sia spento. Io ho accolto la fine di quella relazione. Perché tutto può finire. Non penso proprio che si tratti di un fallimento: è un passo in avanti verso la crescita personale che mi fa sentire più pronta magari a unamore. Se è possibile restare amici degli ex? Sì e anche essere felici per loro quando si sposano o hanno figli. È bello esserci, anche da lontano: i rapporti si modificano, ...