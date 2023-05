Il presidente Kyle Krause e il Parma Calcio sono lieti di dare il benvenuto a Roelnel nostro Club". . 10 maggio 2023Stando alle indiscrezioni che circolano da alcuni giorni ilManaging Director Sport del Parma sarà il belga Roel(44 anni). Secondo quanto riportato da Parmatoday.it l'ex dirigente del Bruges è già in città per conoscere la nuova realtà e firmare ...Dopo l'addio di Ribalta, i gialloblù hanno scelto ildirettore generale e sarà Roel, ex ...

Vaeyens nuovo Managing Director Sport del Parma - Calcio Agenzia ANSA

Il Parma Calcio ha annunciato la nomina di Roel Vaeyens nel ruolo di Managing Director Sport. Con oltre 10 anni di esperienza nel Bruges, il dirigente ...Parma Calcio annuncia la nomina di Roel Vaeyens nel ruolo di Managing Director Sport. Con oltre 10 anni di esperienza al Club Brugge, il dirigente assume l’incarico di responsabile dell’area sportiva.