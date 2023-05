Uzi Lvke | video intervista | «Primo maggio emozione forte | il mio brano sull’asma | Noyz Narcos e Zanetti»

(Di mercoledì 10 maggio 2023) La nostraa Uzi, per la prima volta sul palco del Concertone del2023 con ilNon passa l’aria, dal Corviale ae Marracash, fino alla carbonara perVi presentiamo la nostraa Uzi, sul palco del Concertone del2023 con il nuovoNon passa l’aria, in cui racconta l’asma da cui è affetto. E poi ancora il Corviale, il contratto discografico appena firmato, la stima pere Marracash, l’amore per l’Inter e soprattutto per Javier, al quale promette una bella carbonara… Guarda ...

Dopo averla presentata live dal palco del "Concertone" di Romapubblica on line la versione in studio di "Non passa l'aria", accompagnata da un video. "Non passa l'aria" è un brano particolare in cui si affronta il problema dell'asma e nasce a sostegno ...... ma anche la voglia di trovare in sé stessi la forza di reagire per vincere la sfida con la vita, è il tema del brano inedito 'Non passa l'aria' che Luca Sempieri, in arte, giovane rapper ...... ma anche la voglia di trovare in se stessi la forza di reagire per vincere la sfida con la vita, è il tema del brano inedito "Non passa l'aria" che Luca Sempieri, in arte, giovane rapper ...

09 mag 2023 - Dopo l’esibizione al Primo Maggio on line il singolo e il video di “Non passa l’aria” per Dunfiato ...DUNFIATO: è la campagna per far comprendere ai ragazzi quanto sia importante il trattamento di questa malattia. Tutti i dettagli.