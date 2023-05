Usa | spara a 14enne che gioca a nascondino nel suo giardino

(Di mercoledì 10 maggio 2023) La ragazza è stata colpita di striscio alla nuca e portata immediatamente in ospedale, ma non è in pericolo di vita . Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l'accaduto. Doyle ha affermato di ...

a ragazzini che giocavano a nascondino nel suo giardino L'uomo ha notato dei movimenti, è rientrato in casa per uscirne subito dopo con un' arma da fuoco mentre i ragazzi nel frattempo ...Nel corso dell'ultimo mese, infatti, neglisi sono registrati diversi episodi simili, che hanno visto coinvolti giovani. Il mese scorso due cheerleader del Texas sono state uccise dopo che una di ...

Un uomo di 58 anni è stato arrestato per aggressione dopo aver sparato a una 14enne che giocava con gli amici nella sua proprietà. E' ...