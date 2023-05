Usa | inflazione al 4 | 9% ad aprile

(Di mercoledì 10 maggio 2023) L’negli Stati Uniti si è attestata al 4,9 per cento ad, in lieve calo rispetto al 5 per cento di marzo ma comunque in rallentamento per il decimo mese consecutivo. Lo indicano i dati pubblicati oggi dal dipartimento del Lavoro, che segnalano un lento ma graduale raffreddamento dell’economia per effetto dei dieci rialzi consecutivi dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve. Il più recente, da 25 punti base, risale alla scorsa settimana e dovrebbe restare per il momento l’ultimo, come ha fatto sapere la stessa banca centrale statunitense nell’annunciarlo. L’incremento mensile dell’indice dei prezzi al consumo è stato dello 0,4 per cento. L’di fondo, che esclude i prezzi volatili dei prodotti alimentari ed energetici, è cresciuta del 5,5 per cento su base annuale e dello 0,4 per cento su base ...

Wall Street avvia gli scambi in rialzo dopo i dati sull'migliori delle attese. Questi numeri erano attesissimi dopo che la Fed ha segnalato una "pausa" nel ciclo di aumento dei tassi d'interesse, che questi numeri supportano, confermando un ...MILANO - I listini europei tornano in negativo dopo un momentaneo rialzo e nonostante l'andamento positivo di Wall Street. L'attenzione odierna era tutta verso l'che ha rallentato ad aprile , scendendo al 4,9% contro aspettative per un +5%. Materiale importante per le decisioni della Fed, il cui rappresentante John Williams ha aperto a una pausa ...In più, ci sono; l'ancora elevata che erode i redditi e spinge a rivalutare pensioni e ... In conclusione, per la banca, la finanza pubblica sta "andando nella direzione sbagliata" in ...

Le Borse di oggi, 10 maggio. Listini Ue deboli e Wall Street positiva dopo l'inflazione Usa. Si rafforza l'euro la Repubblica

Test inflazione usa ai minimi da due anni. Prezzi al consumo Germania in linea con le attese. Produzione industriale italiana in contrazione. Rendimenti in calo anche in Eurozona, con il mercato che p ...Il Brent è sceso di 60 centesimi, o 0,7%, a $76,84 al barile stamani, mentre il West Texas Intermediate (WTI) statunitense è sceso di 69 centesimi, o 0,9%, a $73,02.