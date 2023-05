Usa | Biden | il default non è un' opzione | dobbiamo trovare un accordo

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Per gli Stati Uniti "ilnon è un'. Sono pronto a rivedere il budget di spesa,unma senza la minaccia di un", ha detto il presidente Joeal ...

Secondose gli Stati Uniti dovesse fare default "sarebbe una catastrofe, 8 milioni di americani rischierebbero di perdere il lavoro". Secondo la segretaria al Tesoro, Janet Yellen se non sarà ...Il presidente americano Joeha sottolineato che un default degli Stati Uniti "non è un'opzione", dopo un incontro sulla ...riescono a mettersi d'accordo sull'innalzamento del tetto del debito: ...Il presidente americano Joeha dichiarato che un default degli Stati Uniti "non è un'opzione". Il presidenteha parlato dopo un incontro sulla questione con i leader del Congresso. Al momento Democratici e repubblicani ...

Usa, Biden: il default non è un'opzione possibile - Ultima Ora Agenzia ANSA

(Teleborsa) - Il presidente americano Joe Biden ha dichiarato che un default degli Stati Uniti "non è un'opzione". Il presidente Usa ha parlato dopo un incontro sulla questione con i leader del Congre ...L'amministrazione Biden non ha in programma di seguire l'esempio della Gran Bretagna nell'inviare missili a più lungo raggio all'Ucraina. Lo scrive oggi Politico, sulla base di affermazioni di alcuni ...