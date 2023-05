Usa | bambino sopravvive due giorni nella foresta mangiando neve

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Detroit, 10 mag. (Adnkronos) - Undi otto anni, che si era perso nelle remote foreste del Michigan, è sopravvissutoper duee riparandosi sotto un tronco. Nante Niemi, questo il nome del piccolo, era scomparso sabato scorso, dopo essersi allontanato per raccogliere della legna da ardere durante un campeggio con la sua famiglia nel parco delle Porcupine Mountains, racconta la Bbc. Una squadra di soccorso di 150 persone si è messa in moto fin da subito alla ricerca di Nante, che duedopo è stato ritrovato "in buona salute" sotto il tronco che ha utilizzato come rifugio, a circa due miglia (3 chilometri) dal luogo del campeggio. Adesso, può finalmente riabbracciare la sua famiglia. "Il terreno dove Nante si è perso è molto remoto e collinare, con molta acqua stagnante. ...

Quando la polizia si è offerta di portarlo in braccio fino al campeggio, il bambino si è rifiutato, scegliendo di camminare lungo il sentiero.

