(Di mercoledì 10 maggio 2023) Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha stanziatodi euro per finanziare progetti di riconversione e riqualificazione dell'area di crisi industriale del Distrettoe ...

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha stanziato7 milioni di euro per finanziare progetti di riconversione e riqualificazione dell'area di ... commenta il ministro Adolfoin una ...... hanno intervistato la vecchia collaboratrice di Gisella che ha rivelato che Luigi Avella, fedelissimo,ad aver donato 123 mila euro, ha anche fatto della avance alla donna. La d', con ...Intervengono, tra gli altri, il ministro, il Presidente della Fondazione GIMBE, il Presidente ...30 film e documentari sulle cause sociali e ambientali più discusse e urgenti del momento e ...

Urso, oltre 7 milioni per pelli e calzature nelle Marche - Economia Agenzia ANSA

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy: diamo una risposta concreta per aiutare il tessuto industriale del territorio marchigiano per ...Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha stanziato oltre 7 milioni di euro per finanziare progetti di riconversione e riqualificazione dell'area di crisi industriale del Distretto pelli e cal ...