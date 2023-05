Uomo ucciso e dato alle fiamme a Prato | arrestato un 50enne

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 maggio 2023), 10 mag. - (Adnkronos) -il presunto omicida di Said Jaador. Trentasei anni, marocchino, sarebbe statoe poi: il corpo è stato trovato dalla polizia ieri, giovedì 9 maggio, in uno stabile abbandonato nella zona di Galciana. L'dalla Squadra mobile della questura diè un, connazionale della vittima, con precedenti per numerosi reati, tra i quali spaccio di droga, sequestro di persona, violenza sessuale aggravata, lesioni, percosse, danneggiamento, nonché violazione della normativa in materia di immigrazione. Secondo quanto spiegato dagli investigatori, Said Jaador sarebbe statoal culmine di una lite nella stanza dell'abitazione ...