Uomini e Donne | Paola Ruocco cacciata dal programma? L’ex dama spara a zero su tutti

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Che fine ha fatto? I telespettatori disi sono accorti che da qualche puntata ormai ladel trono over non è più presente in studio. Tra le ipotesi fatte, quella più accreditata era una sorta “” da parte delle redazione, che semplicemente non l’avrebbe più chiamata. La verità però sta nel mezzo e a spiegare come sono andate davvero le cose è stata la stessanell’intervista rilasciata poche ore fa al settimanale Lollo Magazine. Nella stessa intervista, la 53enne laziale hato asu alcuni dei protagonisti principali di, ovvero Gianni Sperti, Armando Incarnato, Gemma Galgani, Riccardo Guarnieri e persino la ...