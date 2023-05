Uomini e Donne | Matteo Ranieri parla dell’amicizia ritrovata con Luca Salatino | “Quello che conta è l’essersi chiariti | ma…”

(Di mercoledì 10 maggio 2023) L’amicizia traè stata a lungo oggetto di gossip e rumors, soprattutto quando sembrava essere terminata bruscamente. I due compagni di trono della scorsa edizione disi erano infatti conosciuti ed apprezzati sin da subito. Ai tempi,aveva poi scelto Soraia Ceruti mentreaveva scelto Valeria Cardone. Inizialmente le due coppie sembravano essere in perfetta armonia, ma dopo la rottura con la Cardone,era sempre più presente nella vita di. Tuttavia, la loro amicizia si era poi bruscamente interrotta. I due non avevano mai svelato la motivazione, ma c’era chi sospettava c’entrasse la presenza di Soraia che malgradiva quella di ...

I feriti , invece, sarebbero otto: cinque, tra cui un turista canadese, e 3. Tutti hanno riportato ferite da lacerazione alla testa e agli arti. E, rientrato l' allarme , adesso si ...Questo fine settimane lesaranno in gara a Batumi, mentre glisaranno impegnati a Madrid. Per tutte e due le competizioni il programma prevede venerdì 12 maggio la fase preliminare della ...Lotteria degli scontrini, la fortuna bacia l'Umbria: vinti 160 mila euro. Tree tresono risultati vincitori dei premi settimanali da 25mila euro. Le vincite sono state accompagnate da curiosi aneddoti raccontati dai fortunati protagonisti nelle lettere lasciate ...

Martedì 9 maggio - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Witty TV

Save the Children da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro, e il rapporto "Le Equlibriste" diffuso oggi ...Secondo il nuovo report ‘People at Work dell'Adp Research Institute’ circa la metà dei lavoratori del nostro Paese pensa di non percepire uno stipendio adeguato ...