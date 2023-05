Università | Schlein | ' Pd con chi protesta | errore madornale governo taglio 330 mln'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Siamo vicini a studenti e studentesse che stanondo contro il caro affitti: è diventato impossibile per loro trovare una casa, questo incide anche sul diritto allo studio, diritto fondamentale. Il Pd continuerà a spingere per convincere iltornare indietro sull'che ha fatto cancellando il fondo per gli affitti, 330 milioni di euro". Così la segretaria del Pd, Elly, a Umbertide a margine di un'iniziativa elettorale. E a spingere anche "nelle nostre amministrazioni per riuscire a mettere in campo politiche che recuperino alloggi oggi che oggi sono sfitti, che riescano a creare quel clima di fiducia perchè possano essere metterle a disposizione di quelle famiglie che cercano una casa e non la trovano. Per noi la priorità sono queste: ...