Università | Schlein | ' destra ha tagliato 330 mln per affitti e ancora parla? Vergogna' **

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Ribadiamo il nostro sostegno alla mobilitazione degli studenti contro il caro. Un'emergenza vera. Sento che questa emergenza non è sentita dal governo. Io francamente mi domando che paese vivano. Con un tratto di penna hanno330 milioni al fondo: mi chiedo in che paese vivano. E ora sento pure che fanno lo scaricabarile su altri. Hanno cancellato 330 milioni per glino? Sono senza". Così la segretaria del Pd, Elly, ad Ancona con la candidata sindaca dem Ida Simonella.

