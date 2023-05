Università | Sarracino Pd | ‘Valditara fazioso | non ha proposte’

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Mentre gli studenti protestano e manifestano per il caro affitti, il Ministro Valditara non perde occasione per dimostrare la propria faziosità. Se ha una proposta la esponga, con la speranza che non sia la stessa del Ministro Salvini. La verità è che proprio la destra ha cancellato 330 milioni per gli affitti. E soprattutto è proprio questo governo a mettere in dubbio i fondi del Pnrr tra cui ci sono le risorse per le residenze degli universitari. Il Pd continuerà a sostenere la battaglia di chi combatte per un proprio diritto e per il proprio futuro”. Così il deputato e responsabile Sud e Coesione della segreteria nazionale Pd, Marco. L'articolo CalcioWeb.