Università | Conte a Meloni | ' c' è Paese che grida | se ci sei batti un colpo' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Dopo Milano, in molte città d'Italia si stanno moltiplicando le tendopoli di studenti davanti alle università per protestare contro il caro-affitti e l'emergenza abitativa. Una piaga che la destra ha contribuito a diffondere tagliando il fondo per le morosità incolpevoli e quello destinato al sostegno degli affitti". Così Giuseppesu Fb. "Un dramma che giorno dopo giorno coinvolge sempre più famiglie colpite duramente dall'impennata delle rate dei mutui". "Per tutta risposta, i ministri del Governo fanno spallucce e non offrono soluzioni, spedendo anzi la palla in tribuna, con uno scaricabarile che sa solo puntare il dito contro altre amministrazioni. Intanto gli utili delle banche, proprio con il contributo dell'incremento dei tassi, sono aumentati del 200%". "Noi -sottolinea il leader M5S- abbiamo depositato in Parlamento una ...