Università | Bernini | ' con Pnrr 60mila nuovi posti letto'

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - ''Ilprevede di realizzareaggiuntivi. Il Mur ha già raggiunto il primo target, assegnando agli studenti 7.500. Nelle prossime ore partirà una manifestazione d'interesse per capire gli immobili pubblici su cui possiamo contare per creare gli altri 52.500previsti. Nei giorni scorsi ho chiesto il supporto dei sindaci delle città metropolitane e lunedì ho istituito il gruppo di lavoro che dovrà stabilire prezzi al di sotto di quelli di mercato''. Lo dice in un'intervista a 'Il Giornale' il ministro dell'e della Ricerca, Anna Maria. ''Non voglio cavalcare polemiche, ma trovare soluzioni - aggiunge - Né posso permettere che si faccia demagogia su un tema così importante e ...

... Salvatore Cuzzocrea, non si è fatta attendere: "Che il problema affitti ci sia è indubbio ma siamo al lavoro con il ministro dell'Anna Maria, abbiamo già realizzato 8mila nuovi ...Ministro, i tendisti denunciano un caro affitti eccessivo per gli studenti. E addirittura il Codacons ... Come incentivare i giovani a iscriversi all'e alzare il numero dei laureati, ...In ragione di quanto detto, il CNDDU esprime soddisfazione per l'apertura di un dialogo costruttivo con gli studenti da parte del Ministro dell'e della Ricerca, Anna Maria, e, nel ...