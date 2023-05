Unicef-Oms-Pmnch | 1 bimbo su 10 nasce prematuro | oltre 150 mln in 10 anni

(Di mercoledì 10 maggio 2023) (Adnkronos) – Nel 2020 si stima che 13,4 milioni di bambini siano nati prematuri e che quasi 1 milione sia morto per complicanze dovute al parto pretermine. Ciò equivale a circa 1 bambino su 10 nato prematuramente (prima di 37 settimane di gravidanza). E’ quanto emerge dal nuovo rapporto “Nato troppo presto: un decennio di azione sulla nascita pretermine”, pubblicato oggi dal Fondo Onu per l’infanzia (), dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e la Partnership for maternal, newborn & child health (), l’alleanza per la salute e il benessere di donne, bambini e adolescenti. Il rapporto lancia dunque l’allarme sull”emergenza silenziosa’ della nascita prematura, a lungo sottovalutata nella sua portata e gravità – si legge in una nota – e rileva che i tassi di nascite premature non sono cambiati in nessuna regione del mondo ...

Nell'ultimo decennio - sottolineanoe Pmnch - si è assistito anche a una crescita dell'attivismo comunitario per la prevenzione delle nascite premature e dei nati morti, guidato da reti

