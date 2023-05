Un’estate in Polonia trama | cast e finale del film su Rai Premium

Leggi su spettacoloitaliano

(Di mercoledì 10 maggio 2023)intv su RaiinStasera su Raiva in ondaintv tedesco diretto dal regista Karola Meeder, uscito per la prima volta in tv nel 2015 con titolo originale Ein Sommer in Masuren. Una commedia romantica che tratta anche la sindrome di Asperger. Ilè stato girato in Germania, anche se la pellicola indica lacome luogo della storia. In assenza di una pagina Wikipedia, ecco per voi il, ladiine il ...