Una campagna pubblicitaria | ideata da un marchio di preservativi | è stata censurata Davvero parlare di piacere femminile è tabù | per una mamma? Ma se il tabù merita di essere abbattuto e il piacere femminile normalizzato | vero è che dopo una gravidanza l' intimità cambia | e parecchio Ecco come affrontare le trasformazioni senza stress

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Dovevaun manifesto provocatorio ma la provocazione era evidentemente troppa. Il cartellone dellada Control per la Festa dellainfatti bloccata. Una “censura” alimentata dalche lavoleva combattere. L’obiettivo era infatti dimostrare che l’associazione sesso e maternità non è solo sana ma anche bella e appagante. Sei i volti di mamme di varie età, ritratte in un momento di, che dovevano esserne protagonisti. In giro per le nostre città non li vedremo mai. Ma alcuni personaggi famosi hanno deciso di rilanciarli. Così la Iena Nina Palmieri,di Amanda. Sesso e maternità, è ancora un? Che ...