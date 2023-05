Ultime Notizie – Starbucks arriva a Roma | da domani apre nel cuore del centro

(Di mercoledì 10 maggio 2023)daneldelstorico, praticamente di fronte a piazza Montecitorio, il primodella città eterna. In collaborazione con Percassi, partner italiano esclusivo del marchio della caffetteria made in Usa, l’azienda replicherà a breve la sua espansionena con due sedi alla stazione Termini di cui una nella terrazza da poconevralgico della ristorazione. Con un design essenziale che privilegia i colori tenui dall’ambra al beige, una palette che evoca il colore del caffè, e luci diffuse ad arte, 80 posti a sedere,creerà 35 posti di lavoro nella sede delmentre con le aperture a Termini a fine maggio arriveranno 45 nuovi impieghi. ...

Pioggia e neve come fosse un anticipo di inverno in Veneto, dove nelle24 ore il calendario pare aver fatto un passo indietro. Sulle Dolomiti, al di sopra dei 2.000 metri d'alltitudine, stava nevicando da ieri notte, mentre la pianura è spazzata da piogge ...'Questa per noi è una giornata di grande valore simbolico di sostegno all'imprenditoria campana e conferma la vicinanza della Regione a tutti i processi di sviluppo e alla realizzazione delle ...È attualmente in vigore un' allerta meteo gialla , diramata ieri dalla protezione civile della Regione Campania , su tutto il territorio regionale e, il centro funzionale della Regione Campania ha ...

Guerra Ucraina-Russia, le notizie di oggi 10 maggio | Kuleba: «Non pensate a questa controffensiva come... Corriere della Sera

La scelta del Met è influenzata dall'incalzare degli eventi: nel corso degli ultimi mesi decine di pezzi sono stati messi sotto sequestro dalla procura di Manhattan e restituiti a paesi come la ...Passano i mesi, eppure le voci anziché cessare si fanno sempre più insistenti. Stiamo parlando della relazione tra la splendida ballerina di Amici, Elena D’Amario, e l’affascinante protagonista della ...