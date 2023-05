Ultime Notizie – “Se Oseghale è pentito faccia i nomi dei responsabili”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 10 maggio 2023) “Sono cinque anni e tre mesi e mezzo che sento sciocchezze da. Non si deve permettere di paragonare il mio dolore con il suo, il fatto che non può vedere i figli con l’uccisione di Pamela, che è morta per mano sua e dei suoi complici. Non esiste. E’ colpa sua se non ho più mia figlia ed è sempre colpa sua se lui non ha più i suoi, glieli hanno tolti e hanno fatto bene”. Alessandra Verni, mamma di Pamela Mastropietro, commenta così all’Adnkronos la lunga lettera scritta da Innocentalla stessa agenzia di stampa. Il 35enne nigeriano, detenuto nel carcere di Forlì con l’accusa di aver violentato, ucciso e fatto a pezzi il cadavere di sua figlia, nemmeno 19enne, ha detto di aver subito violenze dagli scafisti nel suo viaggio dalla Libia all’Italia. “Lui ha subito violenze? – ribatte la mamma di Pamela – E le ha rifatte tutte su mia ...