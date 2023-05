Ultime Notizie Roma del 10-05-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 maggio 2023)dailynews radiogiornale frequenza appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione politica in apertura l’edizione diretta del premier assicura stabilità al governo È questa la più potente riforma economica che possiamo realizzare così Giorgia Meloni tieni Fede alle sue promesse in campagna elettorale va avanti ma il PD e 5 Stelle non ci stanno ad una radicale stravolgimento dell’architettura istituzionale al passaggio da una repubblica parlamentare ha una presidenziale è una nostra priorità e formuleremo una nostra proposta spiega meloni per la condivisione ampia che vada oltre la maggioranza ma non a costo di venir meno all’impegno assunto con i cittadini per la leader dem Helix line quella delle riforme non è una priorità del paese bene rafforzare la rappresentante la verità magari riformando la legge elettorale E senza liste bloccate con la sfiducia ...