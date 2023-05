Ultime Notizie Roma del 10-05-2023 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 maggio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione mercoledì 10 maggio al microfono Giuliano Ferrigno Ester in apertura si combatte senza sosta in Ucraina mentre la Gran Bretagna cerca di esercitare ulteriore pressione nei confronti della Russia per questo è pronta inserire formalmente il gruppo di miliziani va anche nella lista delle organizzazioni terroristiche al fianco di al-qaida dello Stato islamico lo scrive il Times citando una fonte del governo britannico la decisione sarebbe imminente dovrebbe essere formalizzata nelle prossime settimane avanzano intanto ci sono più carini al secondo quanto ritornato da chi è che durante la salto alle posizioni russe voli a star vacillando ha fermato la nato e queste perché Davide ha dimostrato un immensa capacità di recupero e una brillantezza tattica con il sostegno di 50 nazioni in tutto il mondo dobbiamo in ...