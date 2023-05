Ultime Notizie Roma del 10-05-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 maggio 2023)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione dall’Italia e dal mondo in primo piano la politica Giorgia Meloni a Praga per discutere di migranti relazioni economiche tra due paesi migranti energia governance economica sono i temi al centro dell’incontro tra Giorgia Meloni il primo ministro Petr fiala per premere incontrerà anche il Presidente della Repubblica Ceca Petra Pavel con il quale affronterà temi internazionali come la guerra in Ucraina e il prossimo vertice nato un giornalista 32 dell’agenzia francese ai Pepi per mensole in rimasto ucciso in un attacco missilistico in Ucraina l’occidente ci fa la guerra una vinceremo noi a ferma Putin e dalla piazza rossa mosca intanto la presidente della commissione fonderlaien visita Chi era sicura zielinski sull’invio di ...