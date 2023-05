Ultime Notizie Roma del 10-05-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 maggio 2023)dailynews radiogiornale Corona buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Dona non ha stuprato ma aggredito sessualmente la scrittrice Giancarlo nei camerini di un grande magazzino nel 1996 e la poi diffamata e questo è il verdetto raggiunto dalla giuria nel processo C da New York contro il Tycoon condannata a pagare un indennizzo complessivo di quasi 5 milioni di dollari la politica le riforme non incontra le opposizioni shrine Presidente della Repubblica non si tocca per Giuseppe Conte no alla presidenzialismo e al premierato andiamo ora all’estero negli Stati Uniti è stato neutralizzato Snake il malware russo che secondo Washington i servizi russi avrebbero usata prete contro i paesi della NATO negli ultimi vent’anni Grazie un’operazione di alta tecnologia che ha rigirato questo stai were contro se stesso le forze dell’ordine ...