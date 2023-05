Ultime Notizie Roma del 10-05-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 maggio 2023)dailynews radiogiornale mercoledì 10 maggio Buona giornata da Francesco Vitale il primo giro di consultazioni sulle riforme del premier Giorgia Meloni con i partiti di opposizione si chiude con la certezza che tutti sono contrari al presidenzialismo sia il confronto dice la segretaria del PD e gli scendo da l’ultimo incontro della giornata riservato ai dem è durato più del previsto Ma sei un confronto vero non per determinato Noi abbiamo chiarito la nostra contrarietà ad elezione diretta del Presidente della Repubblica del presidente del consiglio se l’obiettivo spiega Ashley nel rafforzare la stabilità e la rappresentanza non ci sottraiamo al confronto ciò che invece non vogliamo e l’indebolimento dei pesi e contrappesi previsti dalla Costituzione dice è che non si tocchio si indebolisca la presidenza della Repubblica nel suo ruolo di garante della Costituzione ...