Ultime Notizie – “Ricevuto solo 10% munizioni a Bakhmut”

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Il capo del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, è tornato a lamentarsi con il ministero russo della Difesa del fatto che i suoi mercenari non stanno ancora ricevendo abbastanza, nell’Ucraina orientale. In un audio diffuso su Telegram, Prigozhin ha affermato che il ministero della Difesa – che ha promesso di garantire a tutte le unità combattenti le risorse di cui hanno bisogno – ha tenuto lunghe riunioni sulla questione delle forniture di proiettili, ma che non c’è stata ancora alcuna svolta. “Non stiamo ricevendo abbastanza, stiamo ricevendoil 10%”, ha riferito Prigozhin, sottolineando che i suoi uomini stanno comunque continuando ad avanzare a. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione